Италия в апреле организует конференцию по восстановлению Украины - премьер-министр

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна готовится принять конференцию по вопросам восстановления Украины, которая должна состояться в апреле 2023 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA, об этом она сказала на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве во вторник.

"Мы много говорили о вопросах восстановления - не только по завершении войны. Сейчас восстановление разрушенного здания - это сигнал надежды, который означает, что на Украину полагаются. Италия работает над конференцией по восстановлению, которая должна состояться в апреле", - сказала Мелони.

Она выразила уверенность, что Италия "может играть ведущую роль" в вопросе восстановления Украины за счет своей экспертизы.

В январе министр по вопросам предприятия и национального производства Италии Адольфо Урсо во время визита в Киев анонсировал подготовку конференции по вопросам восстановления Украины, которая должна была состояться в марте 2023 года.

Напомним, предыдущая международная донорская конференция, которая имела целью поддержать Украину на фоне постоянных российских атак по критической инфраструктуре, состоялась в декабре 2022 года в Париже с участием более 45 стран и 20 международных организаций.

По ее итогам было объявлено о выделении почти миллиарда евро помощи, которые помогут украинцам пережить зиму на фоне разрушения Россией инфраструктуры.