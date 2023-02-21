Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Италия в апреле организует конференцию по восстановлению Украины - премьер-министр

Вторник, 21 февраля 2023, 20:37

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна готовится принять конференцию по вопросам восстановления Украины, которая должна состояться в апреле 2023 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA, об этом она сказала на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве во вторник.

"Мы много говорили о вопросах восстановления - не только по завершении войны. Сейчас восстановление разрушенного здания - это сигнал надежды, который означает, что на Украину полагаются. Италия работает над конференцией по восстановлению, которая должна состояться в апреле", - сказала Мелони.

Она выразила уверенность, что Италия "может играть ведущую роль" в вопросе восстановления Украины за счет своей экспертизы.

В январе министр по вопросам предприятия и национального производства Италии Адольфо Урсо во время визита в Киев анонсировал подготовку конференции по вопросам восстановления Украины, которая должна была состояться в марте 2023 года.

Напомним, предыдущая международная донорская конференция, которая имела целью поддержать Украину на фоне постоянных российских атак по критической инфраструктуре, состоялась в декабре 2022 года в Париже с участием более 45 стран и 20 международных организаций.

По ее итогам было объявлено о выделении почти миллиарда евро помощи, которые помогут украинцам пережить зиму на фоне разрушения Россией инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Война с РФ

Статьи

Спасительные беженцы: что думают в странах ЕС о притоке рабочей силы из Украины

Для Евросоюза может стать проблемой массовое возвращение украинцев домой после завершения боевых действий. Это дает Украине повод для беспокойства...
21 февраля 2023 — Euractiv, Александра Кшиштошек, Анета Захова, Михал Худек и Пекка Ванттинен

"За мир" или за Украину? Что думает о войне РФ премьер Италии, которая приехала к Зеленскому

Премьер Италии выполнила свое обещание и прибыла в Киев. Но отношение к Украине в Италии, в том числе у действующей власти, остается сложным... (укр.)
21 февраля 2023 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Больше не "Лондонград": как Британия помогала Украине на протяжении года большой войны

Если авторитарные режимы во всем мире увидят, что насилие Путина приносит желаемые результаты, мир станет намного опаснее для всех нас (укр.)
21 февраля 2023 — Том Тугендхат , госминистр безопасности Великобритании