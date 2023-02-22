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Президент Естонії про промову Путіна: "Сталіну би сподобалося"

Середа, 22 лютого 2023, 13:00

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що промова Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого є чітким сигналом для усіх, що початкові цілі Кремля не змінилися і там готові "грати вдовгу".

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму Twitter.

"Якщо хтось думав, що Росія зацікавлена у відновленні миру через короткий час - задумайтеся знову. Сьогоднішня промова дуже чітко дає зрозуміти: цілі Москви не змінилися. Вони готові до тривалої і ворожої конфронтації із Заходом і не збираються толерувати якесь внутрішнє невдоволення. Сталін певно посміхався би", - написав Алар Каріс. 

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс висловив жаль з приводу рішення Росії призупинити участь у Договорі про стратегічні та наступальні озброєння та зауважив, що заяви президента РФ свідчать про його наміри продовжувати війну.

У США після промови Путіна назвали абсурдними його антизахідні звинувачення, а його рішення призупинити участь у договорі про СНО - безвідповідальним.


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Естонія Війна з РФ

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