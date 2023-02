Президент Естонії про промову Путіна: "Сталіну би сподобалося"

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що промова Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого є чітким сигналом для усіх, що початкові цілі Кремля не змінилися і там готові "грати вдовгу".

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму Twitter.

"Якщо хтось думав, що Росія зацікавлена у відновленні миру через короткий час - задумайтеся знову. Сьогоднішня промова дуже чітко дає зрозуміти: цілі Москви не змінилися. Вони готові до тривалої і ворожої конфронтації із Заходом і не збираються толерувати якесь внутрішнє невдоволення. Сталін певно посміхався би", - написав Алар Каріс.

If anyone was thinking #Russia is interested in peace any time soon then think again. Today’s speech made it clear - Moscow’s aims are unchanged, they are ready for a long&hostile confrontation with the West&will not tolerate internal dissent. Stalin must have smiled in his grave