Президент Эстонии о речи Путина: "Сталину бы понравилось"

Президент Эстонии Алар Карис считает, что речь Путина перед Федеральным собранием 21 февраля является четким сигналом для всех, что первоначальные цели Кремля не изменились и там готовы "играть в долгую".

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем Twitter.

"Если кто-то думал, что Россия заинтересована в восстановлении мира через короткое время - задумайтесь снова. Сегодняшняя речь очень четко дает понять: цели Москвы не изменились. Они готовы к длительной и враждебной конфронтации с Западом и не собираются терпеть какое-то внутреннее недовольство. Сталин вероятно улыбался бы", - написал Алар Карис.

If anyone was thinking #Russia is interested in peace any time soon then think again. Today’s speech made it clear - Moscow’s aims are unchanged, they are ready for a long&hostile confrontation with the West&will not tolerate internal dissent. Stalin must have smiled in his grave