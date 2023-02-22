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Президент Эстонии о речи Путина: "Сталину бы понравилось"

Среда, 22 февраля 2023, 13:00

Президент Эстонии Алар Карис считает, что речь Путина перед Федеральным собранием 21 февраля является четким сигналом для всех, что первоначальные цели Кремля не изменились и там готовы "играть в долгую".

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем Twitter.

"Если кто-то думал, что Россия заинтересована в восстановлении мира через короткое время - задумайтесь снова. Сегодняшняя речь очень четко дает понять: цели Москвы не изменились. Они готовы к длительной и враждебной конфронтации с Западом и не собираются терпеть какое-то внутреннее недовольство. Сталин вероятно улыбался бы", - написал Алар Карис.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил сожаление по поводу решения России приостановить участие в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях и отметил, что заявления президента РФ свидетельствуют о его намерениях продолжать войну.

В США после речи Путина назвали абсурдными его антизападные обвинения, а его решение приостановить участие в договоре о СНВ - безответственным.

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Эстония Война с РФ

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