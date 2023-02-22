Франція попередила про посуху після найсухішої зими з 1959 року

Францію чекають обмеження через посуху після найсухішої зими за понад 60 років - у країні місяць не було істотних опадів.

Про це йдеться у публікації BBC, пише "Європейська правда".

Місцеві чиновники зберуться в понеділок, щоб оцінити ситуацію "територія за територією", заявив міністр екологічного переходу Крістоф Бешу.

Минулий рік був найспекотнішим роком у Франції за всю історію спостережень. Рекорди були встановлені і в інших країнах Європи - у Британії, Іспанії та Італії.

Висока температура спричинила посуху, від якої багато регіонів ще не оговталися.

Дослідження показали, що кількість снігу в італійських Альпах зменшилася на 53%, а рівень води в басейні найбільшої річки Італії По на 61% нижчий за норму.

У липні минулого року в п'яти північних регіонах, прилеглих до річки По, було оголошено надзвичайний стан через посуху 2022 року.

Відливи у Венеції призвели до того, що гондоли і водні таксі не можуть пересуватися через замулені канали, а фундаменти будівель на Гранд-каналі оголилися.

Минулого місяця у звіті, опублікованому журналом Nature Climate Change, йшлося про те, що в Альпах, найважливішому гірському масиві Європи, який живить річки, за останні 50 років тривалість снігового покриву скорочувалася на 5,6% за кожне десятиліття.