Франция предупредила о засухе после самой сухой зимы с 1959 года

Францию ждут ограничения из-за засухи после самой сухой зимы за более чем 60 лет - в стране месяц не было существенных осадков.

Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".

Местные чиновники соберутся в понедельник, чтобы оценить ситуацию "территория за территорией", заявил министр экологического перехода Кристоф Бешу.

Прошлый год был самым жарким годом во Франции за всю историю наблюдений. Рекорды были установлены и в других странах Европы - в Британии, Испании и Италии.

Высокая температура вызвала засуху, от которой многие регионы еще не оправились.

Исследования показали, что количество снега в итальянских Альпах уменьшилось на 53%, а уровень воды в бассейне крупнейшей реки Италии По на 61% ниже нормы.

В июле прошлого года в пяти северных регионах, прилегающих к реке По, было объявлено чрезвычайное положение из-за засухи 2022 года.

Отливы в Венеции привели к тому, что гондолы и водные такси не могут передвигаться по заиленным каналам, а фундаменты зданий на Гранд-канале обнажились.

В прошлом месяце в отчете, опубликованном журналом Nature Climate Change, говорилось, что в Альпах, важнейшем горном массиве Европы, который питает реки, за последние 50 лет продолжительность снежного покрова сокращалась на 5,6% за каждое десятилетие.