Угорщина направить делегації до Фінляндії та Швеції перед схваленням їхнього вступу в НАТО

Парламент Угорщини перед голосуванням за ратифікацію протоколу про вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс направить туди переговорні делегації для "врегулювання проблемних питань".

Про це в четвер оголосив лідер парламентської фракції партії більшості "Фідес" Мате Кошич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

За словами Кошича, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто виступає за ратифікацію протоколів про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО, але в парламентській більшості існують розбіжності з цього питання.

Серед іншого, сказав лідер фракції "Фідес", є думки, що розширення НАТО може бути сприйняте як ескалація (він не уточнив, що має на увазі), а також – що фінські й шведські політики неодноразово ображали Будапешт, а тепер "просять про послугу".

"Ми звернулись до спікера парламенту з проханням направити делегацію в обидві країни для з’ясування інформації", – оголосив Кошич.

Політик водночас наголосив, що це не означає затягування рішення про ратифікацію, і висловив упевненість, що існує лише "дуже невеликий шанс", що голосування покаже негативний результат.

Напередодні стало відомо, що з 27 лютого по 1 березня депутати Угорщини проведуть загальні дебати щодо заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО. Голосування за них відбудеться із 6 по 9 березня.

У порядку денному парламенту Угорщини вказано, що ратифікація заявок обох країн буде розглянута окремо. Зауважимо, що решта країн досі ухвалювали рішення щодо них спільно.

Як відомо, після подання Швецією і Фінляндією у травні 2022 року заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу її не ратифікували парламенти лише двох країн - Туреччини та Угорщини. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно допустив, що обидві країни можуть стати членами об'єднання окремо.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте в статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.