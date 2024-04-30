"Сигаретний магнат" Росії вивів 8 млн євро з Нідерландів перед накладанням санкцій

Російський мільярдер Ігор Кесаєв, який контролює більшість сигаретного ринку Росії, в лютому-березні 2022 року провів через Нідерланди 8 мільйонів євро – якраз перед тим, як ЄС наклав на нього санкції.

На це звернув увагу нідерландський суспільний мовник NOS, повідомляє "Європейська правда".

Кесаєв володіє близько 40% акцій компанії "Мегаполіс" – найбільшого дистриб'ютора сигарет у Росії, а зберігає їх у підставній компанії Megapolis Investment, зареєстрованій у Гаазі.

Фінансова звітність компанії, подана до Торгової палати Нідерландів, свідчить, що у 2021 році Кесаєв отримав близько 80 мільйонів євро річного розподілу прибутку від цих акцій. Ці мільйони він щороку переказує через Нідерланди на свою невелику компанію на Кіпрі.

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У березні 2022 року гаазька компанія російського олігарха отримала майже 8 мільйонів євро, після чого майже всі ці гроші опинилися на Кіпрі.

Шістнадцять днів потому, 8 квітня 2022 року, Європейський Союз вніс Ігоря Кесаєва до санкційного списку за тісні зв'язки з російським урядом і спецслужбами, а також за те, що він є основним акціонером збройового заводу, який постачає зброю для російської армії.

Санкції заморозили активи Кесаєва в його гаазькій компанії, "заблокувавши" близько 650 мільйонів євро в активах у Нідерландах.

За даними ЗМІ, Кесаєв мав тісні зв'язки з мафією і російськими спецслужбами ФСБ і ГРУ. Він також контролює близько 70% тютюнових ринків Росії і причетний до торгівлі зброєю, а в минулі роки активно скуповував нерухомість у Фінляндії.