У Британії судитимуть двох підозрюваних у знищенні відомого "дерева Робін Гуда"

У Британії оголосили звинувачення двом чоловікам, підозрюваним у знищенні 200-річного платана на півночі Англії, який став особливо відомим завдяки фільму за мотивами легенди про Робін Гуда.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

200-річний платан, відомий як Sycamore Gap tree або "дерево Робін Гуда", ріс посеред мальовничого заглиблення рельєфу біля Адріанового валу – фортифікації часів Римської імперії, що відділяла контрольовану римлянами територію від непідкореної півночі.

Платан здобув славу як найбільш популярне дерево серед фотографів Англії. Після зйомок американського фільму за мотивами легенди про Робін Гуда, що вийшов у 1991 році, його почали називати також "деревом Робін Гуда".

