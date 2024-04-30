У Британії судитимуть двох підозрюваних у знищенні відомого "дерева Робін Гуда"

У Британії оголосили звинувачення двом чоловікам, підозрюваним у знищенні 200-річного платана на півночі Англії, який став особливо відомим завдяки фільму за мотивами легенди про Робін Гуда.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

200-річний платан, відомий як Sycamore Gap tree або "дерево Робін Гуда", ріс посеред мальовничого заглиблення рельєфу біля Адріанового валу – фортифікації часів Римської імперії, що відділяла контрольовану римлянами територію від непідкореної півночі.

Платан здобув славу як найбільш популярне дерево серед фотографів Англії. Після зйомок американського фільму за мотивами легенди про Робін Гуда, що вийшов у 1991 році, його почали називати також "деревом Робін Гуда".

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Two men have been charged with criminal damage over the felling of the Sycamore Gap tree, one of the country's most photographed trees that used to stand next to the Hadrian's Wall UNESCO World Heritage site in northeast England, prosecutors said.https://t.co/XiY4WS0GlM pic.twitter.com/P8WDuiPLCc – AFP News Agency (@AFP) April 30, 2024

Рано вранці 28 вересня 2023 року платан знайшли спиляним. Знищення дерева викликало масштабне суспільне обурення.

Фахівці зібрали матеріал зі спиляного дерева, сподіваючись, що з нього вдасться проростити нові саджанці, які будуть безпосередніми нащадками втраченого платана.

Фото: PA

Після того затримали низку підозрюваних, підозри з підлітка і літнього чоловіка згодом зняли.

За підсумками розслідування звинувачення у "завданні злочинного збитку" висунули 38-річному Деніелу Грему і 31-річному Адаму Каррутерсу. Чоловіки постануть перед магістратським судом Ньюкасла 15 травня.

Нагадаємо, Італія на початку року схвалила збільшення штрафів для "еко-вандалів" після того, як кліматичні активісти почали регулярно використовувати твори мистецтва та пам’ятки для своїх акцій протесту.