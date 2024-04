Норвегія виділить додаткові 600 млн доларів на підтримку України

Норвегія вирішила виділити додаткові понад 600 млн доларів на підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє VG.

У вівторок політичні партії, представлені у парламенті Норвегії, підтримали пропозицію уряду збільшити підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон – понад 600 млн доларів.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив після зустрічі, що 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО і ще мільярд – на іншу підтримку.

Загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з такими змінами досягне 22 млрд крон прямої підтримки.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter (X) подякував Норвегії за рішення.

"Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час", – зазначив він.

