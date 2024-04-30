Норвегія виділить додаткові 600 млн доларів на підтримку України

Норвегія вирішила виділити додаткові понад 600 млн доларів на підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє VG.

У вівторок політичні партії, представлені у парламенті Норвегії, підтримали пропозицію уряду збільшити підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон – понад 600 млн доларів.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив після зустрічі, що 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО і ще мільярд – на іншу підтримку.

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Загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з такими змінами досягне 22 млрд крон прямої підтримки.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter (X) подякував Норвегії за рішення.

"Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час", – зазначив він.

I am grateful to the Norwegian government, led by Prime Minister @JonasGahrStore, for its decision to increase support for Ukraine by $600 million this year.



I appreciate that the majority of these funds will be used to strengthen Ukraine's air defense, which is our top… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2024

Очільниця комітету Стортингу із закордонних справ Іне Еріксен Сорейде зазначила, що дискусія про загальну "рамку" норвезької програми допомоги Україні ще не завершена. На її думку, вже зараз слід підняти питання про перегляд 5-річного бюджету програми підтримки України на 75 млрд крон, тому що на наступні роки залишається менше коштів, аніж спершу планували.

Минулого тижня в уряді Норвегії повідомляли, що за останні місяці Норвегія надала Україні військові матеріали на 1 млрд крон.

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва повідомив, що Україна і Норвегія завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Дата зустрічі ще не оголошена.

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