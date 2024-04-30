У Швейцарії хочуть закріпити право на канабіс у конституції

У Швейцарії 30 квітня розпочала роботу громадська ініціатива, яка хоче провести референдум про закріплення в конституції права на вирощування та продажу канабісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Keystone-SDA.

Ініціатива "Легалізація канабісу: можливості для економіки, здоров'я та рівності" пропонує, щоб у конституції Швейцарії з'явилась нова стаття про канабіс.

Згідно з текстом ініціативи, швейцарцям пропонують дозволити вирощувати та зберігати канабіс з 18 років для особистого використання. Комерційні виробники та точки продажу канабісу потребуватимуть ліцензії та будуть підпорядковуватися суворим правилам якості та безпеки.

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Надходження від оподаткування продуктів з канабісу автори ініціативи пропонують спрямувати на просвітницьку роботу стосовно наркотиків і профілактику наркоманії.

Тепер учасники ініціативи мають до 30 жовтня 2025 року зібрати необхідні 100 тисяч підписів, аби її могли винести на референдум.

У деяких містах Швейцарії – зокрема Цюріху, Женеві та Берні – вже реалізуються пілотні проєкти, які дозволяють регульований продаж канабісу.

Нагадаємо, з 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу. При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.