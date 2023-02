Зеленський: очікуємо від ЄС санкцій проти "Росатому" та збільшення тиску на банки

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз до санкцій проти "Росатому" та збільшення тиску на російські банки.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти "Росатома" та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки", - йдеться у повідомленні.

The 10th 🇪🇺 sanctions package targets russian military industry, propaganda & financial system. The pressure on russian aggressor must increase: we expect decisive steps against Rosatom & russian nuclear industry, more pressure on military & banking.