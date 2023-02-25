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Зеленський: очікуємо від ЄС санкцій проти "Росатому" та збільшення тиску на банки

Субота, 25 лютого 2023, 13:29

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз до санкцій проти "Росатому" та збільшення тиску на російські банки.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти "Росатома" та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки", - йдеться у повідомленні.

Країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії пізно ввечері в п'ятницю - це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У суботу стало відомо, що до десятого пакета санкцій ЄС проти РФ увійде 121 фізична та юридична особа.

Санкційний тепер пакет має бути схваленим письмовою процедурою Радою ЄС, і набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС. 

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санкції Зеленський

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