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Зеленский: ожидаем от ЕС санкций против "Росатома" и увеличения давления на банки

Суббота, 25 февраля 2023, 13:29

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз к санкциям против "Росатома" и увеличению давления на российские банки.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличение давления на военных и банки", - говорится в сообщении.

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу - это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В субботу стало известно, что в десятый пакет санкций ЕС против РФ войдет 121 физическое и юридическое лицо.

Санкционный теперь пакет должен быть одобрен письменной процедурой Советом ЕС, и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

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