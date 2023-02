Зеленский: ожидаем от ЕС санкций против "Росатома" и увеличения давления на банки

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз к санкциям против "Росатома" и увеличению давления на российские банки.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличение давления на военных и банки", - говорится в сообщении.

The 10th 🇪🇺 sanctions package targets russian military industry, propaganda & financial system. The pressure on russian aggressor must increase: we expect decisive steps against Rosatom & russian nuclear industry, more pressure on military & banking.