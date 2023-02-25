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У Франції стартували масштабні військові навчання - зі сценарієм війни високої інтенсивності

Субота, 25 лютого 2023, 18:03

На південному заході Франції розпочалися військові навчання "небачених масштабів", завданням яких є потренувати військових різних родів військ працювати в умовах бойових дій високої інтенсивності. 

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

Навчання "Оріон" мають на меті відпрацювати злагоджену роботу різних родів військ в умовах війни високої інтенсивності, оскільки в новітній історії такого практичного досвіду у французької армії проти іншої регулярної армії фактично не було. В операціях в Афганістані або Малі противник не мав на озброєнні ані засобів протиповітряної оборони, ані артилерії. Метою навчань "Оріон" є підготувати армію до ситуації реального протистояння повноцінній регулярній армії. 

Міністр оборони Себастьєн Лекорню називає навчання "найбільш амбітними навчаннями різних родів військ за багато десятиліть". 

У маневрах беруть участь близько 20 тисяч військовослжубовців сухопутних, морських і повітряних сил, враховують також сучасні космічну, інформаційну та кібернетичну компоненти. 

"Ці навчання, що триватимуть понад 2 місяці, мають на меті підготувати наші сили до ситуацій найбільш складних зіткнень в умовах сучасної війни і продемонструвати, що наші військові спроможні реагувати й демонструвати витримку в умовах конфлікту високої інтенсивності", - зазначив Себастьєн Лекорню.

Навчання запланували ще до відкритого нападу Росії на Україну - у 2021 році. 

"Події в Україні змінили контекст, але не сценарій навчань. Але цей конфлікт підкреслює важливість тих опцій, які ми обрали", - зазначає командувач Ніколя Ле Нан. 

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Франція

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