Во Франции стартовали масштабные военные учения - со сценарием войны высокой интенсивности
На юго-западе Франции начались военные учения "невиданных масштабов", задачей которых является потренировать военных различных родов войск работать в условиях боевых действий высокой интенсивности.
Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
Учения "Орион" имеют целью отработать слаженную работу различных родов войск в условиях войны высокой интенсивности, поскольку в новейшей истории такого практического опыта у французской армии против другой регулярной армии фактически не было. В операциях в Афганистане или Мали противник не имел на вооружении ни средств противовоздушной обороны, ни артиллерии. Целью учений "Орион" является подготовить армию к ситуации реального противостояния полноценной регулярной армии.
Le plus ambitieux exercice militaire interarmées depuis plusieurs décennies a débuté cette semaine. 🇫🇷 #Orion23— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 25, 2023
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Министр обороны Себастьен Лекорню называет учения "самыми амбициозными учениями различных родов войск за многие десятилетия". В маневрах принимают участие около 20 тысяч военнослужащих сухопутных, морских и воздушных сил, учитывают также современные космическую, информационную и кибернетическую компоненты.
"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, имеют целью подготовить наши силы к ситуациям наиболее сложных столкновений в условиях современной войны и продемонстрировать, что наши военные способны реагировать и демонстрировать выдержку в условиях конфликта высокой интенсивности", - отметил Себастьен Лекорню.
Учения планировали еще до открытого нападения России на Украину - в 2021 году.
"События в Украине изменили контекст, но не сценарий учений. Но этот конфликт подчеркивает важность тех опций, которые мы выбрали", - отмечает командующий Николя Ле Нан.
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