Во Франции стартовали масштабные военные учения - со сценарием войны высокой интенсивности

На юго-западе Франции начались военные учения "невиданных масштабов", задачей которых является потренировать военных различных родов войск работать в условиях боевых действий высокой интенсивности.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Учения "Орион" имеют целью отработать слаженную работу различных родов войск в условиях войны высокой интенсивности, поскольку в новейшей истории такого практического опыта у французской армии против другой регулярной армии фактически не было. В операциях в Афганистане или Мали противник не имел на вооружении ни средств противовоздушной обороны, ни артиллерии. Целью учений "Орион" является подготовить армию к ситуации реального противостояния полноценной регулярной армии.

Le plus ambitieux exercice militaire interarmées depuis plusieurs décennies a débuté cette semaine. 🇫🇷 #Orion23



⤵️ pic.twitter.com/dFLd8SG6yI — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 25, 2023

Министр обороны Себастьен Лекорню называет учения "самыми амбициозными учениями различных родов войск за многие десятилетия". В маневрах принимают участие около 20 тысяч военнослужащих сухопутных, морских и воздушных сил, учитывают также современные космическую, информационную и кибернетическую компоненты.

"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, имеют целью подготовить наши силы к ситуациям наиболее сложных столкновений в условиях современной войны и продемонстрировать, что наши военные способны реагировать и демонстрировать выдержку в условиях конфликта высокой интенсивности", - отметил Себастьен Лекорню.

Учения планировали еще до открытого нападения России на Украину - в 2021 году.

"События в Украине изменили контекст, но не сценарий учений. Но этот конфликт подчеркивает важность тех опций, которые мы выбрали", - отмечает командующий Николя Ле Нан.

Читайте также: На безопасности не экономят: о чем договорились министры обороны стран НАТО