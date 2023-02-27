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Twitter консульства США в Мілані зламали: розмістили нацистський і український прапори

Понеділок, 27 лютого 2023, 19:16

Невідомі зламали Twitter-акаунт консульства США в італійському Мілані й розмістили зображення, де поруч розташовані прапори України та нацистського режиму.

Як повідомляє "Європейська правда", на це звернув увагу фактчекінг-проєкт DisinfoChronicle видання "Детектор медіа".

Наразі повідомлення з прапорами вже видалене, але його скриншоти почали поширювати в акаунтах, які репостять проросійські наративи.

Під зображенням нібито від імені консульства США в Мілані були розміщені повідомлення "українця, який спілкується російською" та стверджує, нібито в Україні забороняють говорити російською мовою.

 

Через кілька годин консульство повідомило, що Twitter-акаунт "зазнав хакерської атаки з боку невідомих осіб, які несанкціоновано змінили його вміст".

"Проблема була оперативно вирішена. Ми працюємо над встановленням причини та причетних до зламу", – ідеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що невідомі зламали систему листування російського Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті і до рук хакерів могли потрапити електронні листи, документація та інша конфіденційна інформація.

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кібербезпека

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