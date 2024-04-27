У Європарламенті допустили ослаблення підтримки України у разі успіху "голосів Кремля" на виборах
Депутатка Європарламенту, заступниця голови делегації ЄП до комітету Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон занепокоєна можливим ослабленням підтримки України, якщо за результатами загальноєвропейських виборів свою присутність у Європарламенті посилять радикальні партії.
Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".
Фон Крамон позитивно оцінила роботу Європейського парламенту нинішнього скликання з питання підтримки України. "Парламент був в авангарді підтримки України, надаючи військову, фінансову, юридичну та гуманітарну підтримку", – сказала вона.
"Але (я) дуже боюся майбутнього: якщо багато хто з нас не буде переобраний, якщо праві виявляться сильнішими, підтримка України може зменшитися", – сказала євродепутатка.
Вона пояснила, що щоразу, коли на пленарному засіданні виступає хтось із ультраправої "Альтернативи для Німеччини" AFD або з інших правих партій, то це чути "голос Кремля".
"Що більше у вас таких голосів, то складніше загалом отримати сильну підтримку. У вас усе ще буде підтримка (після виборів. – Ред.). Але якщо у вас буде більше голосів пропутінських, прокремлівських і проросійських, я думаю, що це буде складніше, і ця підтримка не буде цілісною.
Я все ще оптимістична, але я також трохи занепокоєна", – зауважила фон Крамон.
Вибори у Європарламент заплановані на 6-9 червня 2024 року.
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