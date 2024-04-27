У Європарламенті допустили ослаблення підтримки України у разі успіху "голосів Кремля" на виборах

Депутатка Європарламенту, заступниця голови делегації ЄП до комітету Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон занепокоєна можливим ослабленням підтримки України, якщо за результатами загальноєвропейських виборів свою присутність у Європарламенті посилять радикальні партії.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Фон Крамон позитивно оцінила роботу Європейського парламенту нинішнього скликання з питання підтримки України. "Парламент був в авангарді підтримки України, надаючи військову, фінансову, юридичну та гуманітарну підтримку", – сказала вона.

"Але (я) дуже боюся майбутнього: якщо багато хто з нас не буде переобраний, якщо праві виявляться сильнішими, підтримка України може зменшитися", – сказала євродепутатка.

Реклама:

Вона пояснила, що щоразу, коли на пленарному засіданні виступає хтось із ультраправої "Альтернативи для Німеччини" AFD або з інших правих партій, то це чути "голос Кремля".

"Що більше у вас таких голосів, то складніше загалом отримати сильну підтримку. У вас усе ще буде підтримка (після виборів. – Ред.). Але якщо у вас буде більше голосів пропутінських, прокремлівських і проросійських, я думаю, що це буде складніше, і ця підтримка не буде цілісною.

Я все ще оптимістична, але я також трохи занепокоєна", – зауважила фон Крамон.

Вибори у Європарламент заплановані на 6-9 червня 2024 року.

Читайте детально про те, чи стане Європарламент менш дружнім до України через успіх ультраправих.

Читайте також про те, як відбуваються "євровибори" 2024 року, важливі для України.