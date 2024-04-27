Укр Рус Eng

У Європарламенті допустили ослаблення підтримки України у разі успіху "голосів Кремля" на виборах

Новини — Субота, 27 квітня 2024, 14:55 — Христина Бондарєва

Депутатка Європарламенту, заступниця голови делегації ЄП до комітету Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон занепокоєна можливим ослабленням підтримки України, якщо за результатами загальноєвропейських виборів свою присутність у Європарламенті посилять радикальні партії.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Фон Крамон позитивно оцінила роботу Європейського парламенту нинішнього скликання з питання підтримки України. "Парламент був в авангарді підтримки України, надаючи військову, фінансову, юридичну та гуманітарну підтримку", – сказала вона.

"Але (я) дуже боюся майбутнього: якщо багато хто з нас не буде переобраний, якщо праві виявляться сильнішими, підтримка України може зменшитися", – сказала євродепутатка.

Реклама:

Вона пояснила, що щоразу, коли на пленарному засіданні виступає хтось із ультраправої "Альтернативи для Німеччини" AFD або з інших правих партій, то це чути "голос Кремля". 

"Що більше у вас таких голосів, то складніше загалом отримати сильну підтримку. У вас усе ще буде підтримка (після виборів. – Ред.). Але якщо у вас буде більше голосів пропутінських, прокремлівських і проросійських, я думаю, що це буде складніше, і ця підтримка не буде цілісною. 

Я все ще оптимістична, але я також трохи занепокоєна", – зауважила фон Крамон.

Вибори у Європарламент заплановані на 6-9 червня 2024 року.

Читайте детально про те, чи стане Європарламент менш дружнім до України через успіх ультраправих.

Читайте також про те, як відбуваються "євровибори" 2024 року, важливі для України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент Війна з РФ Росія
Реклама: