Twitter консульства США в Милане взломали: разместили нацистский и украинский флаги

Неизвестные взломали Twitter-аккаунт консульства США в итальянском Милане и разместили изображение, где рядом расположены флаги Украины и нацистского режима.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратил внимание фактчекинг-проект DisinfoChronicle издания "Детектор медиа".

Сейчас сообщение с флагами уже удалено, но его скриншоты начали распространять в аккаунтах, которые репостят пророссийские нарративы.

Под изображением якобы от имени консульства США в Милане были размещены сообщения "украинца, который общается на русском" и утверждает, якобы в Украине запрещают говорить на русском языке.

Через несколько часов консульство сообщило, что Twitter-аккаунт "подвергся хакерской атаке со стороны неизвестных лиц, которые несанкционированно изменили его содержимое".

"Проблема была оперативно решена. Мы работаем над установлением причины и причастных к взлому", - говорится в сообщении.

Il nostro account Twitter è stato interessato nelle scorse ore da un attacco hacker da parte di ignoti, che ne hanno modificato il contenuto in modo non autorizzato. Il problema è stato prontamente risolto. Stiamo lavorando per identificare la causa e gli autori dell'intrusione