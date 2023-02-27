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Twitter консульства США в Милане взломали: разместили нацистский и украинский флаги

Понедельник, 27 февраля 2023, 19:16

Неизвестные взломали Twitter-аккаунт консульства США в итальянском Милане и разместили изображение, где рядом расположены флаги Украины и нацистского режима.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратил внимание фактчекинг-проект DisinfoChronicle издания "Детектор медиа".

Сейчас сообщение с флагами уже удалено, но его скриншоты начали распространять в аккаунтах, которые репостят пророссийские нарративы.

Под изображением якобы от имени консульства США в Милане были размещены сообщения "украинца, который общается на русском" и утверждает, якобы в Украине запрещают говорить на русском языке.

 

Через несколько часов консульство сообщило, что Twitter-аккаунт "подвергся хакерской атаке со стороны неизвестных лиц, которые несанкционированно изменили его содержимое".

"Проблема была оперативно решена. Мы работаем над установлением причины и причастных к взлому", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что неизвестные взломали систему переписки российского Международного инвестиционного банка в Будапеште и в руки хакеров могли попасть электронные письма, документация и другая конфиденциальная информация.

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