Глава Єврокомісії: Якби Угорщина сьогодні хотіла вступити у ЄС, ми б її також перевірили

Якби Угорщина подала сьогодні заявку на членство в Європейському Союзі, у Єврокомісії б перевірили, чи відповідає вона, як і інші країни, умовам членства.

Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю невеликій групі журналістів, повідомило угорське видання Népszava, пише "Європейська правда".

У голови Єврокомісії запитали, чи прийняли б Угорщину сьогодні до Євросоюзу, якби вона була потенційною кандидаткою.

"На Угорщину чекав би той самий процес, що й на будь-яку іншу країну, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу. Це починається з… перевірки того, чи відповідає заявник вимогам, починаючи від економічної діяльності і верховенства права та стабільної судової системи до вільного від корупції суспільного життя. Тому що для всіх нас важливо, щоб усі громадяни Європейського Союзу мали однакові права", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

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Глава Єврокомісії давала свої коментарі з нагоди приєднання 1 травня 2004 року до ЄС восьми країн Центральної та Східної Європи, включно з Угорщиною, а також Кіпру і Мальти.

За словами президентки комісії, розширення 2004 року є "чудовою історією успіху", переваги якої можуть відчути громадяни, які можуть вільно подорожувати, навчатися та працювати в ЄС.

Це розширення також дало великий поштовх економіці, оскільки торгівля всередині ЄС зросла на 40% за два десятиліття і було створено 6 мільйонів робочих місць у десяти нових державах-членах, а безробіття скоротилося вдвічі.

"Змінився і наш погляд, ми багато чого навчилися з гіркого досвіду, який ці країни отримали від Радянського Союзу. Вони багато чому навчили нас про поведінку Кремля та президента Путіна, і це посилило нашу пильність", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у грудні минулого року Єврокомісія розблокувала 10,2 мільярда євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, виплата яких була заморожена через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права в країні.

Рішення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти зустріло негативну реакцію з боку депутатів Європарламенту, які звинуватили її в тому, що вона піддалася на шантаж Орбана.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола погодилася з наміром законодавчого органу подати до суду на Європейську комісію через її рішення розморозити мільярди євро для Угорщини.