Канада і шість країн ЄС обговорили постачання запчастин та боєприпасів для танків, що надаються Україні
Міністри оборони Канади та шести європейських країн обговорили постачання запчастин та боєприпасів для важкої техніки, що надається Україні.
Про це написала у Twitter глава Міноборони Канади Аніта Ананд, пише "Європейська правда".
"Я зустрілася з колегами з Фінляндії, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Німеччини та Швеції, щоб обговорити підтримку військової техніки, яку ми відправляємо в Україну, наприклад, основних бойових танків Leopard 2", - йдеться у повідомленні.
I met with colleagues from 🇫🇮🇳🇱🇵🇹🇪🇸🇸🇪🇩🇪 this morning to discuss the sustainment of the military equipment that we’re sending to Ukraine, such as Leopard 2 main battle tanks. In support of Ukraine, we will continue to work together on training, spare parts, and ammunition.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 3, 2023
"На підтримку України ми продовжимо працювати разом над тренуваннями, запчастинами та боєприпасами", - додала міністр.
Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини надав ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 в Україну.
Leopard 1 - перший основний бойовий танк, побудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х до середини 1980-х років. Обіцяні минулого тижня 14 танків Leopard 2 значно сучасніші.