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Канада і шість країн ЄС обговорили постачання запчастин та боєприпасів для танків, що надаються Україні

П'ятниця, 3 лютого 2023, 21:37

Міністри оборони Канади та шести європейських країн обговорили постачання запчастин та боєприпасів для важкої техніки, що надається Україні.

Про це написала у Twitter глава Міноборони Канади Аніта Ананд, пише "Європейська правда".

"Я зустрілася з колегами з Фінляндії, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Німеччини та Швеції, щоб обговорити підтримку військової техніки, яку ми відправляємо в Україну, наприклад, основних бойових танків Leopard 2", - йдеться у повідомленні.

"На підтримку України ми продовжимо працювати разом над тренуваннями, запчастинами та боєприпасами", - додала міністр.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини надав ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 в Україну.

Leopard 1 - перший основний бойовий танк, побудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х до середини 1980-х років. Обіцяні минулого тижня 14 танків Leopard 2 значно сучасніші.

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