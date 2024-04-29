Франція розпорядилась віддати пріоритет виробництву ракет ППО для SAMP/T

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вперше використав свої спеціальні повноваження, аби пріоритезувати виробництво ракет Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T над цивільними замовленнями.

Про це він заявив під час візиту до італійської Корсики для зустрічі з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як пояснив Лекорню, він уперше використав спеціальні повноваження стосовно європейської компанії MBDA для того, щоб її оборонні замовлення отримували вищий пріоритет, ніж цивільні.

"Гравці оборонної промисловості повинні розуміти, що вони повинні працювати швидше, і що від цієї роботи залежить майбутнє країни", – прокоментував Крозетто.

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Утворена у 2021 році шляхом злиття трьох збройових компаній, MBDA має підрозділи у Британії, Італії, Німеччині та Франції.

Ракети Aster 15 і 30 виробляються й збираються в Італії та Франції. Ці державі передали Україні частину цих ракет із власних запасів для системи протиповітряної оборони SAMP/T, яка використовується для відбиття російських атак.

Раніше MBDA заявила, що скоротить час виробництва Aster з 42 до менш як 18 місяців до 2026 року. Це означає, що кількість вироблених ракет за цей же період має зрости на 50%.

Одним з гальм у виробництві Aster є той факт, що компоненти ракет мають перевозитись через Альпи під час виробничого процесу. У Франції, де відбувається остаточна збірка ракет, обіцяли розглянути можливість відкриття другої виробничої лінії в Італії.

Минулого місяця французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що "не виключає" реквізиції потужностей підприємств для того, щоб нарощувати оборонне виробництво.