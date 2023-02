Канада и шесть стран ЕС обсудили поставки запчастей и боеприпасов для танков, предоставляемых Украине

Министры обороны Канады и шести европейских стран обсудили поставки запчастей и боеприпасов для тяжелой техники, которая поставляется Украине.

Об этом написала в Twitter глава Минобороны Канады Анита Ананд, пишет "Европейская правда".

"Я встретилась с коллегами из Финляндии, Нидерландов, Португалии, Испании, Германии и Швеции, чтобы обсудить поддержку военной техники, которую мы отправляем в Украину, например, основных боевых танков Leopard 2", - говорится в сообщении.

I met with colleagues from 🇫🇮🇳🇱🇵🇹🇪🇸🇸🇪🇩🇪 this morning to discuss the sustainment of the military equipment that we’re sending to Ukraine, such as Leopard 2 main battle tanks. In support of Ukraine, we will continue to work together on training, spare parts, and ammunition.