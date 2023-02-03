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Канада и шесть стран ЕС обсудили поставки запчастей и боеприпасов для танков, предоставляемых Украине

Пятница, 3 февраля 2023, 21:37

Министры обороны Канады и шести европейских стран обсудили поставки запчастей и боеприпасов для тяжелой техники, которая поставляется Украине.

Об этом написала в Twitter глава Минобороны Канады Анита Ананд, пишет "Европейская правда".

"Я встретилась с коллегами из Финляндии, Нидерландов, Португалии, Испании, Германии и Швеции, чтобы обсудить поддержку военной техники, которую мы отправляем в Украину, например, основных боевых танков Leopard 2", - говорится в сообщении.

"В поддержку Украины мы продолжим работать вместе над обучением, запчастями и боеприпасами", - добавила министр.

Ранее сообщалось, что правительство Германии предоставило лицензию на экспорт основных боевых танков Leopard 1 в Украину.

Leopard 1 - первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 1960-х до середины 1980-х годов. Обещанные на прошлой неделе 14 танков Leopard 2 значительно современнее.

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