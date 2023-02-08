Росія пригрозила Боснії через членство у НАТО

Росія залишить за собою право на пропорційну відповідь, якщо Боснія і Герцеговина приєднається до НАТО або будь-якої організації, ворожої Москві.

Про це заявив російський посол у Сараєво Ігор Калабухов у тексті, опублікованому у вівторок з нагоди російського "Дня дипломатії", повідомляє "Європейська правда".

"Боснія і Герцеговина вільна зробити будь-який крок на світовій арені. Вступати в будь-яку організацію – політичну, економічну, культурну, будь-яку. Якщо цього хоче більшість громадян, якщо це приносить користь країні, стимулюватиме розвиток, зміцнюватиме зв’язки з іншими народами світу – вперед, ми це приймемо з щирою радістю", - написав російський посол.

Але, за його словами, керівництво Босні має розуміти, що якщо країна вступає в блок, головною метою якого є знищення Росії, то РФ "має право захистити себе".

Він додав, що поки Боснія не вживає заходів проти Росії, "ми відчуваємо себе спокійно і не маємо потреби зміцнювати наш захист".

"Тут можна заперечити, що гіпотетично входити в НАТО чи ЄС можна з абсолютно іншими намірами, які не мають жодного стосунку до Росії… Але будьмо реалістами – якщо умовний Брюссель чи Вашингтон накажуть розгорнути ядерні системи з ракетами, націленими на Москву, то умовне Сараєво, увійшовши до організацій під їхнім керівництвом, буде змушене це зробити. Тож так, вибір вільний, але, будь ласка, не обмежуйте нас у праві на відповідь", - заявив російський дипломат.

Прагнучи завершити на заспокійливій ноті, посол підсумував: "Поки ми не будемо на 100% впевнені в реальності підлих планів знищення нашої країни, ніхто не буде натискати червону кнопку. Якщо говорити серйозно, то я не думаю, що варто очікувати екстремального розвитку подій".

Боснія бере участь у Плані дій щодо членства в НАТО, але досягла незначного прогресу на шляху до членства в Альянсі.

Боснійські серби виступають проти членства в НАТО і також відмовилися приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії.





