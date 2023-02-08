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Россия пригрозила Боснии из-за членства в НАТО

Среда, 8 февраля 2023, 08:14

Россия оставит за собой право на пропорциональный ответ, если Босния и Герцеговина присоединится к НАТО или любой организации, враждебной Москве.

Об этом заявил российский посол в Сараево Игорь Калабухов в тексте, опубликованном во вторник по случаю российского "Дня дипломатии", сообщает "Европейская правда".

"Босния и Герцеговина свободна сделать любой шаг на мировой арене. Вступать в любую организацию - политическую, экономическую, культурную, любую. Если этого хочет большинство граждан, если это приносит пользу стране, будет стимулировать развитие, укреплять связи с другими народами мира - вперед, мы это примем с искренней радостью", - написал российский посол.

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Но, по его словам, руководство Боснии должно понимать, что если страна вступает в блок, главной целью которого является уничтожение России, то РФ "имеет право защитить себя".

Он добавил, что пока Босния не принимает меры против России, "мы чувствуем себя спокойно и не нуждаемся в укреплении нашей защиты".

"Здесь можно возразить, что гипотетически входить в НАТО или ЕС можно с совершенно другими намерениями, которые не имеют никакого отношения к России... Но будем реалистами - если условный Брюссель или Вашингтон прикажут развернуть ядерные системы с ракетами, нацеленными на Москву, то условное Сараево, войдя в организации под их руководством, будет вынуждено это сделать. Так что да, выбор свободен, но, пожалуйста, не ограничивайте нас в праве на ответ", - заявил российский дипломат.

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Стремясь завершить на успокаивающей ноте, посол подытожил: "Пока мы не будем на 100% уверены в реальности подлых планов уничтожения нашей страны, никто не будет нажимать красную кнопку. Если говорить серьезно, то я не думаю, что стоит ожидать экстремального развития событий".

Босния участвует в Плане действий по членству в НАТО, но достигла незначительного прогресса на пути к членству в Альянсе.

Боснийские сербы выступают против членства в НАТО и также отказались присоединиться к международным санкциям против России.

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Босния и Герцеговина Россия Расширение НАТО

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