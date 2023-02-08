Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба поговорив з колегою з Нідерландів: подякував за Leopard-1 та підняв питання про F-16

Середа, 8 лютого 2023, 18:56

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра провели телефонну розмову, у якій обговорювали у тому числі можливість постачання Україні західних винищувачів F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони розповіли у своїх Twitter.

Дмитро Кулеба зазначив, що вони скоординували кроки на міжнародній арені перед річницею з початку повномасштабної війни.

"Я подякував за останнє рішення про танки, а також підняв питання про F-16. Ми продовжуємо діалог з Нідерландами та іншими країнами щодо бойових літаків", - розповів він.  

Вопке Хукстра зазначив, що підтримка України з боку Нідерландів залишиться непохитною і триватиме стільки, скільки буде потрібно. 

"Це буде і фінансова, і гуманітарна, і військова підтримка - про що, зокрема, свідчить наше вчорашнє рішення допомогти Україні отримати танки Leopard-1A5 у співпраці з Німеччиною та Данією", - написав він.

Вопке Хукстра додав, що обговорювали також механізми притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії та воєнні злочини у контексті подальших засідань Генасамблеї ООН та Ради безпеки ООН.

Раніше прем'єр Нідерландів Марк Рютте сказав, що Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16, але поки такого запиту не надходило.

Міністерка оборони повідомила, що вартість наданої Україні військової допомоги вже перевищує мільярд євро. 

Читайте також: Допомога найвищого рівня: на які військові літаки може розраховувати Україна

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Нідерланди Кулеба

Статті

ЄС побачив привид Геббельса: Брюссель готує нові кроки у боротьбі з фейками РФ

Рівень загрози, що виходить від російської та дружньої до неї пропаганди, досяг того рівня, що ЄС змушений готувати удар у відповідь...
8 лютого 2023 — Euractiv, Александра Бжозовскі

Зупинка іранського атома: в США обговорюють силову блокаду ядерної програми Тегерана

У США все частіше говорять про можливість силового розв'язання проблеми ядерної програми Ірану. Чи залишиться це просто погрозою?
8 лютого 2023 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Відмовитися від ультиматумів: як Україні та Грузії подолати системну кризу

Нині відносини між Україною і Грузією зациклилися на особистісних чинниках. І це шкодить довгостроковим інтересам і Києва, і Тбілісі.
8 лютого 2023 — Віктор Кіпіані, Geocase (Грузія)