Кулеба поговорив з колегою з Нідерландів: подякував за Leopard-1 та підняв питання про F-16

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра провели телефонну розмову, у якій обговорювали у тому числі можливість постачання Україні західних винищувачів F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони розповіли у своїх Twitter.

Дмитро Кулеба зазначив, що вони скоординували кроки на міжнародній арені перед річницею з початку повномасштабної війни.

I spoke to @WBHoekstra to coordinate our international steps as Russia's full-scale invasion nears its one-year mark. I thanked for the latest decision on tanks. I also raised the issue of F-16s. We continue our dialogue with the Netherlands and others regarding combat aircraft.

"Я подякував за останнє рішення про танки, а також підняв питання про F-16. Ми продовжуємо діалог з Нідерландами та іншими країнами щодо бойових літаків", - розповів він.

Вопке Хукстра зазначив, що підтримка України з боку Нідерландів залишиться непохитною і триватиме стільки, скільки буде потрібно.

"Це буде і фінансова, і гуманітарна, і військова підтримка - про що, зокрема, свідчить наше вчорашнє рішення допомогти Україні отримати танки Leopard-1A5 у співпраці з Німеччиною та Данією", - написав він.

As we are approaching one year since Russia’s unprovoked and illegal invasion, our support for #Ukraine remains ironclad. In our phone call today, I reaffirmed to my dear friend @DmytroKuleba that the Netherlands is committed to help the Ukrainians for as long as it takes. 1/3 pic.twitter.com/6WJVjbdlbM