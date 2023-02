Кулеба поговорил с коллегой из Нидерландов: поблагодарил за Leopard-1 и поднял вопрос о F-16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра провели телефонный разговор, в котором обсуждали в том числе возможность поставки Украине западных истребителей F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они рассказали в своих Twitter.

Дмитрий Кулеба отметил, что они скоординировали шаги на международной арене перед годовщиной с начала полномасштабной войны.

I spoke to @WBHoekstra to coordinate our international steps as Russia's full-scale invasion nears its one-year mark. I thanked for the latest decision on tanks. I also raised the issue of F-16s. We continue our dialogue with the Netherlands and others regarding combat aircraft.

"Я поблагодарил за последнее решение о танках, а также поднял вопрос о F-16. Мы продолжаем диалог с Нидерландами и другими странами по поводу боевых самолетов", - рассказал он.

Вопке Хукстра отметил, что поддержка Украины со стороны Нидерландов останется непоколебимой и будет продолжаться столько, сколько необходимо.

"Это будет и финансовая, и гуманитарная, и военная поддержка - о чем, в частности, свидетельствует наше вчерашнее решение помочь Украине получить танки Leopard-1A5 в сотрудничестве с Германией и Данией", - написал он.

As we are approaching one year since Russia’s unprovoked and illegal invasion, our support for #Ukraine remains ironclad. In our phone call today, I reaffirmed to my dear friend @DmytroKuleba that the Netherlands is committed to help the Ukrainians for as long as it takes. 1/3 pic.twitter.com/6WJVjbdlbM