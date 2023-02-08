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Парламент Швеції схвалив військову допомогу Україні на понад 400 млн доларів

Середа, 8 лютого 2023, 19:48

Шведський парламент – Риксдаг – у середу підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися протягом певного періоду. Йдеться про протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 та шведські бойові машини піхоти CV 90.

Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого.

Нагадаємо, що цей пакет військової допомоги було анонсовано урядом Швеції ще в середині січня. Це вже десятий пакет військової допомоги, який Швеція надасть Україні.

Відомо, що ця допомога складається з трьох частин, і одна з них буде відведена самохідним артилерійським установкам Archer – для їхнього передання потрібна додаткова підготовка. Шведський прем’єр Ульф Крістерссон доручив провести таку підготовку.

Загальний обсяг допомоги Україні з боку Швеції з лютого 2022 року без урахування останнього пакета вже перевищив 900 мільйонів євро, з них понад 570 мільйонів євро – військова підтримка.

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Швеція Війна з РФ

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