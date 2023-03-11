Депутату, який на ПА ОБСЄ послав росіян нах*й, пригрозили судом за нібито наклеп на перекладачку з РФ

Генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла заявив голові латвійської делегації Ріхардсу Колсу, що його слова про перекладачку Дар’ю Боярську з Росії – яку він начебто порівняв зі шпигункою Анною Чапман – можуть розцінюватись як наклеп і підлягати судовому переслідуванню.

Відповідний лист Монтелли, а також відповідь на нього опублікував сам Колс, передає "Європейська правда".

У листі від 1 березня генсек ПА ОБСЄ стверджує, що на засіданні постійного комітету у Відні Колс сказав таке: "Подібними іменами є Анна Чапман, (Єлена) Батуріна – думаю, всі в цій залі знають, про кого я говорю".

"Цим ви заявили, що цивільна службовиця міжнародного персоналу ПА ОБСЄ Боярська вчинила такі ж злочини, як і засуджена російська шпигунка Чапман чи мільярдерка Єлена Батуріна, яка фінансує Путіна. Єдиний "доказ", який ви надали – це те, що вона громадянка Росії та працювала перекладачкою на заходах найвищого рівня", – йдеться далі.

Зазначимо, що, як писали раніше ЗМІ, Дар'я Боярська була перекладачкою під час зустрічі Владіміра Путіна й екпрезидента США Дональда Трампа у 2019 році. При цьому це сталось у порушення внутрішніх правил російського МЗС, адже Боярська на той час не працювала у відповідному відділі міністерства, а була радницею в департаменті у справах Північної Америки.

Монтелла після цього перераховує заслуги Боярської, вказуючи, що в структурах ОБСЄ вона працювала з 2010 року, а безпосередньо в міжнародному секретаріаті Парламентській асамблеї – з лютого 2021-го. Нині росіянка очолює віденське представництво ПА ОБСЄ.

"У багатьох країнах такі дії вважаються наклепом і підлягають кримінальному переслідуванню. Такий наклеп не може бути виправданий тим, хто принаймні спершу не спробував передати свої звинувачення через належні канали – тобто, в даному випадку, звернувшись з ними безпосередньо до мене", – нарікає генсек ПА ОБСЄ.

Також він вважає, що через заяви Колса не може опублікувати протокол засідання постійного комітету ПА ОБСЄ, аби не втрапити в "юридичну халепу".

У листі-відповіді Колс зауважує, що Монтелла, перераховуючи послужний список Боярської, не згадує її роботи в міністерстві закордонних справ РФ, а також того факту, що Польща оголосила її персоною нон грата через загрозу національній безпеці.

Крім того, латвійський парламентар вказує, що в листі генсека ПА ОБСЄ немає конкретних посилань на ті правила процедури органу, які він начебто порушив.

"Сама лише згадка про можливе кримінальне переслідування за безневинні, навіть за вашим переказом, коментарі, зроблені парламентарем на міжнародній парламентській асамблеї, є обурливою зневагою до всього, що обстоюють парламентаризм і багатосторонність, а також те, що нібито відстоює Парламентська асамблея ОБСЄ", – наголошує Колс.

Він перерахував низку зустрічних вимог до Монтелли: розкрити інформацію про юрисконсульта, який нібито виявив у заявах латвійського делегата ознаки наклепу й порушень правил процедури ПА ОБСЄ, а також надати повний відеозапис зустрічі постійного комітету, де була сказана фраза про Боярську.

"Сама по собі моя заява була політичною промовою з питання, що становить політичний інтерес. Таким чином, мені важко тлумачити ваші заяви як щось інше, окрім спроби знайти причину для легітимізації обмеження мого права на свободу слова на цьому важливому майданчику і, відповідно, легітимізувати цензуру та під цим приводом обмежити публікацію думок і поглядів легітимних представників ПА ОБСЄ", – наголошує Колс.

Нагадаємо, що раніше Ріхардс Колс на зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ облаяв делегацію Росії, пославши її слідом за російським військовим кораблем, після чого на знак протесту проти участі росіян із зали вийшла половина делегацій.