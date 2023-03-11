Депутату, который на ПА ОБСЕ послал россиян нах*й, пригрозили судом за якобы клевету на переводчицу из РФ

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла заявил главе латвийской делегации Рихардсу Колсу, что его слова о переводчице Дарье Боярской из России - которую он якобы сравнил со шпионкой Анной Чапман - могут расцениваться как клевета и подлежать судебному преследованию.

Соответствующее письмо Монтеллы, а также ответ на него опубликовал сам Колс, передает "Европейская правда".

В письме от 1 марта генсек ПА ОБСЕ утверждает, что на заседании постоянного комитета в Вене Колс сказал следующее: "Подобными именами являются Анна Чапман, (Елена) Батурина - думаю, все в этом зале знают, о ком я говорю".

"Этим вы заявили, что гражданская служащая международного персонала ПА ОБСЕ Боярская совершила такие же преступления, как и осужденная российская шпионка Чапман или миллиардерша Елена Батурина, которая финансирует Путина. Единственное "доказательство", которое вы предоставили - это то, что она гражданка России и работала переводчицей на мероприятиях высокого уровня", - говорится далее.

Отметим, что, как писали ранее СМИ, Дарья Боярская была переводчицей во время встречи Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа в 2019 году. При этом это произошло в нарушение внутренних правил российского МИД, ведь Боярская в то время не работала в соответствующем отделе министерства, а была советником в департаменте по делам Северной Америки.

Монтелла после этого перечисляет заслуги Боярской, указывая, что в структурах ОБСЕ она работала с 2010 года, а непосредственно в международном секретариате Парламентской ассамблеи - с февраля 2021-го. Сейчас россиянка возглавляет венское представительство ПА ОБСЕ.

"Во многих странах такие действия считаются клеветой и подлежат уголовному преследованию. Такая клевета не может быть оправдана тем, кто по крайней мере сначала не попытался передать свои обвинения по надлежащим каналам - то есть, в данном случае, обратившись с ними непосредственно ко мне", - сетует генсек ПА ОБСЕ.

Также он считает, что из-за заявлений Колса не может опубликовать протокол заседания постоянного комитета ПА ОБСЕ, чтобы не попасть в "юридическую неприятность".

В ответном письме Колс отмечает, что Монтелла, перечисляя послужной список Боярской, не упоминает ее работу в министерстве иностранных дел РФ, а также тот факт, что Польша объявила ее персоной нон грата из-за угрозы национальной безопасности.

Кроме того, латвийский парламентарий указывает, что в письме генсека ПА ОБСЕ нет конкретных ссылок на те правила процедуры органа, которые он якобы нарушил.

"Одно лишь упоминание о возможном уголовном преследовании за невинные, даже по вашему пересказу, комментарии, сделанные парламентарием на международной парламентской ассамблее, является возмутительным пренебрежением ко всему, что отстаивают парламентаризм и многосторонность, а также то, что якобы отстаивает Парламентская ассамблея ОБСЕ", - отмечает Колс.

Он перечислил ряд встречных требований к Монтелле: раскрыть информацию о юрисконсульте, который якобы обнаружил в заявлениях латвийского делегата признаки клеветы и нарушений правил процедуры ПА ОБСЕ, а также предоставить полную видеозапись встречи постоянного комитета, где была сказана фраза о Боярской.

"Само по себе мое заявление было политической речью по вопросу, представляющему политический интерес. Таким образом, мне трудно толковать ваши заявления как нечто иное, кроме попытки найти причину для легитимизации ограничения моего права на свободу слова на этой важной площадке и, соответственно, легитимизировать цензуру и под этим предлогом ограничить публикацию мнений и взглядов легитимных представителей ПА ОБСЕ", - отмечает Колс.

Напомним, что ранее Рихардс Колс на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ обругал делегацию России, послав ее вслед за российским военным кораблем, после чего в знак протеста против участия россиян из зала вышла половина делегаций.