Прем'єрка та глава МЗС Ісландії прибули в Україну

Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір та глава МЗС країни Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір 14 березня прибули з візитом в Україну.

Про візит, який раніше не анонсувався, повідомили ісландські ЗМІ, пише "Європейська правда".

У вівторок вранці обидві представниці Ісландії відвідали Бучу та Бородянку. За словами Якобсдоттір, важливо бути свідком наслідків війни і спілкуватися з тими, хто вижив під російськими атаками.

Фото з сайту www.mbl.is

Очікується, що під час поїздки Якобсдоттір обговорить та презентує подальшу підтримку України. У неї запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Причиною візиту, серед іншого, є головування Ісландії в Раді Європи та саміт Ради Європи, який відбудеться у травні в Рейк'явіку.

Якобсдоттір зауважила, що для влади Ісландії дуже важливо зустрітися з Зеленським напередодні саміту. "Це (саміт Ради Європи. - Ред.) буде головним питанням", - цитує прем’єрку mbl.is.

Якобсдоттір не повідомила, чи будуть вони з главою МЗС наголошувати, щоб Зеленський приїхав до Ісландії.

"Звичайно, він уже сказав, що братиме участь у зустрічі, чи буде це через дистанційне обладнання, чи він приїде особисто", - сказала вона, додавши, що українське питання буде центральним на саміті у травні.

4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року.

На відміну від самітів лідерів ЄС, G7, G20, які є регулярними подіями, в історії Ради Європи було всього три саміти лідерів країн-членів.

Перший саміт відбувся у Відні у 1993 році, другий - у Страсбурзі у 1997 році, третій - у Варшаві у 2005 році.