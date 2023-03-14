Премьер и глава МИД Исландии прибыли в Украину

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и глава МИД страны Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир 14 марта прибыли с визитом в Украину.

О визите, который ранее не анонсировался, сообщили исландские СМИ, пишет "Европейская правда".

Во вторник утром обе представительницы Исландии посетили Бучу и Бородянку. По словам Якобсдоттир, важно быть свидетелем последствий войны и общаться с теми, кто выжил под российскими атаками.

Фото с сайта www.mbl.is

Ожидается, что во время поездки Якобсдоттир обсудит и расскажет о дальнейшей поддержке Украины. У нее запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Причиной визита, среди прочего, является председательство Исландии в Совете Европы и саммит Совета Европы, который состоится в мае в Рейкьявике.

Якобсдоттир отметила, что для властей Исландии очень важно встретиться с Зеленским накануне саммита. "Это (саммит Совета Европы. - Ред.) будет главным вопросом", - цитирует премьера mbl.is.

Якобсдоттир не сообщила, будут ли они с главой МИД подчеркивать, что Зеленскому стоит приехать в Исландию.

"Конечно, он уже сказал, что будет участвовать во встрече - будет ли это дистанционно, или он приедет лично", - сказала премьер, добавив, что украинский вопрос будет центральным на саммите в мае.

Четвертый саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года.

В отличие от саммитов лидеров ЕС, G7, G20, которые являются регулярными событиями, в истории Совета Европы было всего три саммита лидеров стран-членов.

Первый саммит состоялся в Вене в 1993 году, второй - в Страсбурге в 1997 году, третий - в Варшаве в 2005 году.