Туреччина виконає обіцянку щодо членства Фінляндії в НАТО - Ердоган

Туреччина виконає свою обіцянку Фінляндії щодо заявки скандинавської держави на вступ до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні візиту фінського президента.

Турецький парламент має закритися в середині квітня перед парламентськими і президентськими виборами 14 травня. Ердоган зазначив, що незабаром передасть ратифікацію членства Фінляндії в НАТО до парламенту, сказавши, що "виконає свою обіцянку".

"Пан президент (Фінляндії. - Ред.) прибуде до Туреччини в п'ятницю, і ми зустрінемося. Після цього ми виконаємо нашу обіцянку", - сказав Ердоган журналістам у середу, відповідаючи на запитання, чи передасть він ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до НАТО наступного тижня до турецького парламенту.

"Президенту Фінляндії під час його візиту будуть передані позитивні меседжі", - цитує агентство неназваного турецького чиновника.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо відвідає Туреччину 16-17 березня. Він зазначив, що, на його думку, президент Ердоган оголосить про своє рішення щодо заявки Фінляндії до НАТО під час їхньої зустрічі.

"Ми знали, що коли президент Туреччини Ердоган зі свого боку ухвалить рішення про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО, він захоче зустрітися і виконати свою обіцянку, дану президенту від президента", - пояснив Нііністьо в електронному листі агентство.

"Турки сподівалися, що я особисто приїду, щоб дізнатись про рішення", - додав він.

Швеція та Фінляндія минулого року подали заявку на приєднання до НАТО після того, як Росія вторглася в Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини. Анкара стверджує, що Стокгольм переховує членів терористичних груп, що Швеція заперечує.

На тлі зростання напруженості у стосунках зі Швецією Ердоган у січні вперше дав сигнал , що Анкара може схвалити заявку Гельсінкі окремо від Стокгольма, хоча обидві країни прагнули вступати до НАТО разом.

За даними джерел, парламент Туреччини дуже ймовірно ратифікує заявку Фінляндії на вступ до НАТО до середини квітня.

Раніше прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив про збільшення ймовірності того, що Фінляндія приєднається до НАТО окремо.