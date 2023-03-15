Турция выполнит обещание относительно членства Финляндии в НАТО - Эрдоган

Турция выполнит свое обещание Финляндии относительно заявки скандинавского государства на вступление в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне визита финского президента.

Турецкий парламент должен закрыться в середине апреля перед парламентскими и президентскими выборами 14 мая. Эрдоган отметил, что вскоре передаст ратификацию членства Финляндии в НАТО в парламент, сказав, что "выполнит свое обещание".

"Господин президент (Финляндии. - Ред.) прибудет в Турцию в пятницу, и мы встретимся. После этого мы выполним наше обещание", - сказал Эрдоган журналистам в среду, отвечая на вопрос, передаст ли он ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО на следующей неделе в турецкий парламент.

"Президенту Финляндии во время его визита будут переданы позитивные месседжи", - цитирует агентство неназванного турецкого чиновника.

Президент Финляндии Саули Ниинистё посетит Турцию 16-17 марта. Он отметил, что, по его мнению, президент Эрдоган объявит о своем решении относительно заявки Финляндии в НАТО во время их встречи.

"Мы знали, что когда президент Турции Эрдоган со своей стороны примет решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он захочет встретиться и выполнить свое обещание, данное президенту от президента", - пояснил Ниинистё в электронном письме агентство.

"Турки надеялись, что я лично приеду, чтобы узнать о решении", - добавил он.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявку на присоединение к НАТО после того, как Россия вторглась в Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции. Анкара утверждает, что Стокгольм укрывает членов террористических групп, что Швеция отрицает.

На фоне роста напряженности в отношениях со Швецией Эрдоган в январе впервые дал сигнал, что Анкара может одобрить заявку Хельсинки отдельно от Стокгольма, хотя обе страны стремились вступать в НАТО вместе.

По данным источников, парламент Турции очень вероятно ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО до середины апреля.

Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил об увеличении вероятности того, что Финляндия присоединится к НАТО отдельно.