Кілька тисяч студентів та вчителів влаштували протест у Будапешті 

Тисячі студентів та інших противників уряду Угорщини пройшли в середу маршем столицею Будапештом з вимогою реформ у сфері освіти та зміни політичної культури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Організатори назвали протест "Маршем свободи". Його скликали профспілки вчителів та студентські групи, які протягом кількох місяців тиснули на уряд Угорщини, вимагаючи підвищення заробітної плати та покращення умов праці.

Several thousand gathered at protest in downtown Budapest on 🇭🇺 national holiday for "Walk of Liberty". Mayor of Budapest: "We haven't yet done enough for freedom!" Students: "We've protested for a year and all they've done is ignore us!" pic.twitter.com/c5paVxItmN