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Кілька тисяч студентів та вчителів влаштували протест у Будапешті 

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Четвер, 16 березня 2023, 08:48

Тисячі студентів та інших противників уряду Угорщини пройшли в середу маршем столицею Будапештом з вимогою реформ у сфері освіти та зміни політичної культури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Організатори назвали протест "Маршем свободи". Його скликали профспілки вчителів та студентські групи, які протягом кількох місяців тиснули на уряд Угорщини, вимагаючи підвищення заробітної плати та покращення умов праці. 

Ці групи також вимагали скасування законодавства, що обмежує право вчителів на страйк.

Учасники маршу рухались одним з головних проспектів Будапешта і скандували гасла "Немає вчителів - немає майбутнього" та "Страйк - це основне право".

В останні місяці студентські групи та вчителі брали участь у страйках, маршах та інших актах громадянської непокори після того, як уряд не виконав їхніх вимог, що призвело до кількох звільнень вчителів.

Демонстрація 15 березня припала на національне свято, присвячене 175-м роковинам невдалої революції 1848 року в Угорщині проти влади Габсбургів. 

Це одне з найважливіших національних свят Угорщини, яке часто відзначають великими патріотичними демонстраціями, а також протестами в столиці.

Учителі в Угорщині останні кілька місяців протестують систематично. Наприклад, у вересні вони "оплакували" початок навчального року. 

При цьому угорський уряд фактично заборонив вчителям страйкувати. Відтоді частину з них звільнили, що викликало ще більші протести серед освітян та студентів.

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Угорщина Орбан

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