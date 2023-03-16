Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Несколько тысяч студентов и учителей устроили протест в Будапеште 

фото
Четверг, 16 марта 2023, 08:48

Тысячи студентов и других противников правительства Венгрии прошли в среду маршем по венгерской столице с требованием реформ в сфере образования и изменения политической культуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Организаторы назвали протест "Маршем свободы". Его созвали профсоюзы учителей и студенческие группы, которые в течение нескольких месяцев давили на правительство Венгрии, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Эти группы также требовали отмены законодательства, ограничивающего право учителей на забастовку.

Участники марша двигались по одному из главных проспектов Будапешта и скандировали лозунги "Нет учителей - нет будущего" и "Забастовка - это основное право".

В последние месяцы студенческие группы и учителя участвовали в забастовках, маршах и других актах гражданского неповиновения после того, как правительство не выполнило их требований, что привело к нескольким увольнениям учителей.

Демонстрация 15 марта пришлась на национальный праздник, посвященный 175-й годовщине неудачной революции 1848 года в Венгрии против власти Габсбургов. 

Это один из важнейших национальных праздников Венгрии, который часто отмечают большими патриотическими демонстрациями, а также протестами в столице.

Учителя в Венгрии последние несколько месяцев протестуют систематически. Например, в сентябре они "оплакивали" начало учебного года. 

При этом венгерское правительство фактически запретило учителям бастовать. С тех пор часть из них уволили, что вызвало еще большие протесты среди педагогов и студентов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия Орбан

Статьи

Диджитализация времен войны: как ЕС способствует модернизации Украины

Последовательная поддержка Евросоюзом укрепления цифровой трансформации Украины уже дает очевидные практические результаты (укр.)
16 марта 2023 — Мари Педак, EU4DigitalUA

Трибунал по преступлению агрессии РФ: по какой схеме должен быть создан "суд для Путина"

Какой юридический механизм позволит преодолеть должностные иммунитеты представителей высшего руководства РФ и привлечь их к ответственности? (укр.)
15 марта 2023 — Алексей Волошин, Эрик Кучеренко

Посольский лифт. Зачем нужен и как будет работать "конкурс" Кулебы для топ-дипломатов

Дипломатия безвозвратно меняется, и не все украинские топ-дипломаты успевают за этими изменениями. Поэтому кадровый голод в МИД – давняя, системная проблема... (укр.)
15 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда