Несколько тысяч студентов и учителей устроили протест в Будапеште 

Тысячи студентов и других противников правительства Венгрии прошли в среду маршем по венгерской столице с требованием реформ в сфере образования и изменения политической культуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Организаторы назвали протест "Маршем свободы". Его созвали профсоюзы учителей и студенческие группы, которые в течение нескольких месяцев давили на правительство Венгрии, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Several thousand gathered at protest in downtown Budapest on 🇭🇺 national holiday for "Walk of Liberty". Mayor of Budapest: "We haven't yet done enough for freedom!" Students: "We've protested for a year and all they've done is ignore us!" pic.twitter.com/c5paVxItmN