Несколько тысяч студентов и учителей устроили протест в Будапеште 

Тысячи студентов и других противников правительства Венгрии прошли в среду маршем по венгерской столице с требованием реформ в сфере образования и изменения политической культуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Организаторы назвали протест "Маршем свободы". Его созвали профсоюзы учителей и студенческие группы, которые в течение нескольких месяцев давили на правительство Венгрии, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Several thousand gathered at protest in downtown Budapest on 🇭🇺 national holiday for "Walk of Liberty". Mayor of Budapest: "We haven't yet done enough for freedom!" Students: "We've protested for a year and all they've done is ignore us!" pic.twitter.com/c5paVxItmN — Telex (@Telexhu) March 15, 2023

Эти группы также требовали отмены законодательства, ограничивающего право учителей на забастовку.

Участники марша двигались по одному из главных проспектов Будапешта и скандировали лозунги "Нет учителей - нет будущего" и "Забастовка - это основное право".

В последние месяцы студенческие группы и учителя участвовали в забастовках, маршах и других актах гражданского неповиновения после того, как правительство не выполнило их требований, что привело к нескольким увольнениям учителей.

Демонстрация 15 марта пришлась на национальный праздник, посвященный 175-й годовщине неудачной революции 1848 года в Венгрии против власти Габсбургов.

Это один из важнейших национальных праздников Венгрии, который часто отмечают большими патриотическими демонстрациями, а также протестами в столице.

Учителя в Венгрии последние несколько месяцев протестуют систематически. Например, в сентябре они "оплакивали" начало учебного года.

При этом венгерское правительство фактически запретило учителям бастовать. С тех пор часть из них уволили, что вызвало еще большие протесты среди педагогов и студентов.