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У Тбілісі знову протести: сотні людей рушили від парламенту до офісу партії влади

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Новини — П'ятниця, 3 травня 2024, 20:45 — Марія Ємець

У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції проходять у двох місцях.

Про це повідомляє "Новости-Грузия" та Civil.ge, пише "Європейська правда". 

Сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС і скандують свої гасла. 

Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де проходить форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей і через них вплинути на грузинську владу. 

У поліції повідомляли про затримання на цьому мітингу однієї людини, нібито за лайку на адресу співробітника МВС. 

Як відомо, резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

МВС Грузії повідомило про затримання 23 осіб за підсумками акцій протесту увечері 2 травня. Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми. 

МЗС України у зв'язку з протестами опублікувало рекомендації для українців у Грузії. 

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Грузія
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