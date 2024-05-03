Президентка Грузії поговорила з головою Євроради на тлі антиурядових протестів

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі 3 травня провела телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, яка передусім стосувалась намірів влади Грузії ухвалити суперечливий закон про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", сповістила адміністрація Зурабішвілі.

Під час "тривалої телефонної розмови" Зурабішвілі та Мішель обговорили ситуацію в Грузії, її європейську інтеграцію та "фактори, що цьому перешкоджають". Серед них у пресрелізі згадують проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу".

Також сторони обговорили останні антиурядові протести в Грузії й зусилля її партнерів та друзів із підтримки євроінтеграції країни, йдеться в повідомленні.

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Як відомо, резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

МВС Грузії повідомило про затримання 23 людей за підсумками акцій протесту увечері 2 травня.

Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми.

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