Прем’єр Латвії прибув до Києва
До Києва прибув прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.
Як передає "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter.
"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України так довго, як це буде потрібно.
Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи", - написав він.
Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 16, 2023
Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t
Як повідомлялося, на думку Каріньша, після закінчення бойових дій Україна має стати членом НАТО з усіма належними гарантіями безпеки, щоб запобігти новій війні.
Також латвійський прем'єр-міністр вважає, що ЄС ще цього року має розпочати з Україною переговори про членство, не чекаючи на завершення війни.