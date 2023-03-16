Прем’єр Латвії прибув до Києва

До Києва прибув прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Як передає "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter.

"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України так довго, як це буде потрібно.

Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи", - написав він.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 16, 2023

Як повідомлялося, на думку Каріньша, після закінчення бойових дій Україна має стати членом НАТО з усіма належними гарантіями безпеки, щоб запобігти новій війні.

Також латвійський прем'єр-міністр вважає, що ЄС ще цього року має розпочати з Україною переговори про членство, не чекаючи на завершення війни.