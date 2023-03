Прем’єр Латвії прибув до Києва

До Києва прибув прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Як передає "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter.

"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України так довго, як це буде потрібно.

Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи", - написав він.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t