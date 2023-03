Премьер Латвии прибыл в Киев

В Киев прибыл премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Как передает "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter.

"Я в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Латвией Украины так долго, сколько потребуется.

Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы", - написал он.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t