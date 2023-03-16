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Премьер Латвии прибыл в Киев

Четверг, 16 марта 2023, 11:21

В Киев прибыл премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Как передает "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter.

"Я в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Латвией Украины так долго, сколько потребуется.

Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы", - написал он.

Как сообщалось, по мнению Кариньша, после окончания боевых действий Украина должна стать членом НАТО со всеми надлежащими гарантиями безопасности, чтобы предотвратить новую войну.

Также латвийский премьер-министр считает, что ЕС еще в этом году должен начать с Украиной переговоры о членстве, не дожидаясь завершения войны.

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Латвия

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