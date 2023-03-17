Президент Сербії заявив, що не планує "нічого підписувати" на ключових переговорах з Косовом

Президент Сербії Александр Вучич заявив у четвер, що не планує "нічого підписувати" під час переговорів з лідером Косова за посередництва ЄС у Північній Македонії в суботу.

Сербського лідера, як пише "Європейська правда", цитує агентство АР.

Президент Сербії Александар Вучич і прем’єр-міністр Косово Альбін Курті мають намір зустрітися в суботу на курорті Північної Македонії Охрид під егідою ЄС, щоб обговорити шляхи реалізації підтримуваної Заходом угоди про нормалізацію відносин.

Минулого місяця Вучич і Курті зустрілися в Брюсселі і досягли попередньої угоди щодо 11 пунктів плану ЄС про нормалізацію відносин.

Але після тиску з боку все більш активних ультраправих груп Сербії лідер Сербії Вучич, схоже, відступив, пообіцявши, що ніколи не визнає Косово незалежною державою і не дозволить йому вступити до ООН. У четвер Вучич заявив, що не планує підписувати жодних домовленостей на зустрічі.

"Щодо підписання чогось (в Охриді), я нічого не планую", - сказав Вучич журналістам.

Посередники зі ЄС та США кажуть, що зустріч в Охриді буде присвячена тому, як реалізувати попередню угоду. Документ закликає дві країни підтримувати добросусідські відносини, визнавати офіційні документи та національні символи один одного, а Белград повинен дозволити Приштині домагатися членства в ЄС та ООН.

Пізніше у четвер у зверненні до громадськості Вучич заявив, що Белград "ще не отримав проєкту того, чого хоче Європейський Союз" на переговорах щодо нормалізації відносин між Сербією та Косовом.

"Ми подали свою пропозицію, албанці свою. Ми ще нічого не отримали з Брюсселя, і цього паперу досі немає", - цитує Вучича Slobodna Evropa.

Він зазначив, що зустріч із прем’єр-міністром Косова 18 березня в Охриді не буде "якимось доленосним чи доленосним днем", і що він намагатиметься зробити "те, що найкраще для Сербії".

Між тим, Європейський Союз очікує, що Косово і Сербія у суботу досягнуть остаточної угоди про нормалізацію відносин.

Детальніше про потенційну угоду читайте у статті: Шанс, але не гарантія: чи здатна угода Сербії та Косова встановити мир на Балканах.