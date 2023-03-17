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Президент Сербии заявил, что не планирует "ничего подписывать" на ключевых переговорах с Косово

Пятница, 17 марта 2023, 08:58

Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг, что не планирует "ничего подписывать" во время переговоров с лидером Косово при посредничестве ЕС в Северной Македонии в субботу.

Сербского лидера, как пишет "Европейская правда", цитирует агентство АР.

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти намерены встретиться в субботу на курорте Северной Македонии Охрид под эгидой ЕС, чтобы обсудить пути реализации поддерживаемого Западом соглашения о нормализации отношений.

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В прошлом месяце Вучич и Курти встретились в Брюсселе и достигли предварительного соглашения по 11 пунктам плана ЕС о нормализации отношений.

Но после давления со стороны все более активных ультраправых групп Сербии лидер Сербии Вучич, похоже, отступил, пообещав, что никогда не признает Косово независимым государством и не позволит ему вступить в ООН. В четверг Вучич заявил, что не планирует подписывать никаких договоренностей на встрече.

"Относительно подписания чего-то (в Охриде), я ничего не планирую", - сказал Вучич журналистам.

Посредники из ЕС и США говорят, что встреча в Охриде будет посвящена тому, как реализовать предыдущее соглашение. Документ призывает две страны поддерживать добрососедские отношения, признавать официальные документы и национальные символы друг друга, а Белград должен позволить Приштине добиваться членства в ЕС и ООН.

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Позже в четверг в обращении к общественности Вучич заявил, что Белград "еще не получил проект того, чего хочет Европейский Союз" на переговорах по нормализации отношений между Сербией и Косово.

"Мы подали свое предложение, албанцы свое. Мы еще ничего не получили из Брюсселя, и этой бумаги до сих пор нет", - цитирует Вучича Slobodna Evropa.

Он отметил, что встреча с премьер-министром Косово 18 марта в Охриде не будет "каким-то судьбоносным или судьбоносным днем", и что он будет пытаться сделать "то, что лучше всего для Сербии".

Между тем, Европейский Союз ожидает, что Косово и Сербия в субботу достигнут окончательного соглашения о нормализации отношений.

Подробнее о потенциальном соглашении читайте в статье: Шанс, но не гарантия: способно ли соглашение Сербии и Косово установить мир на Балканах.

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Сербия Косово

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