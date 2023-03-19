У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи

У Франції протягом суботи затримали майже 170 осіб у зв’язку із заворушеннями на протестах проти непопулярної пенсійної реформи, яку уряд вирішив "протиснути" в обхід парламенту.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про затримання за суботу 18 березня 169 осіб у зв’язку з сутичками і безладами, що сталися на багатьох акціях протесту.

Абсолютну більшість - 122 осіб - затримали у Парижі.

Тим часом міністр економіки й фінансів Бруно Ле Мер заявив, що насильницькі дії на протестах "не можна толерувати", хоча право французів на протест є беззаперечним.

Як повідомлялося, субота стала третім днем акцій протесту після того, як президент Еммануель Макрон та уряд вирішили задіяти спецпроцедуру, що уможливлює ухвалення закону без фінального голосування у нижній палаті парламенту.

Процедура також передбачає, що депутати голосують за висловлення недовіри уряду – що має відбутися у понеділок.

Детально на цю тему читайте у статті - Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.