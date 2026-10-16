Трамп: Зеленський не та людина, з якою нам варто мати справу

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не та людина", з якою Штатам варто мати справу, оскільки він нібито не хоче домовлятися про завершення війни.

Як повідомляє "Єропейська правда", про це Трамп сказав у інтерв’ю Newsmax.

Коментарі президента США стали продовженням серії критики на адресу Зеленського, зокрема про те, що "Україні час обрати нового лідера".

"Він (Зеленський. – Ред.) не та людина, з якою нам варто мати справу. Байден дав йому сотні мільярдів доларів, мільярди й мільярди доларів. Я думаю, що вони (Україна і Росія. – Ред.) все-таки дійдуть до якоїсь угоди. Але не з ним. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але насправді не хоче", – заявив Трамп.

Президент США додав, що "не є великим прихильником Зеленського", та зазначив, що "вони зруйнували цю країну".

"Все насправді почалося з Барака Хусейна Обами, коли вони змусили їх віддати Крим. Крим – це, безперечно, найцінніша частина України. Ви знаєте, про що я говорю. Він з чотирьох боків омитий океаном, так? Найкрасивіший куточок землі. Я – девелопер. Я розбираюся в хорошій землі. Вони віддали Крим, але що стосується більш сучасних подій, то все почалося, коли Зеленський поїхав на зустріч із Путіним, і їхня зустріч пройшла дуже погано", – додав Трамп.

Він зазначив, що Путін ненавидить Зеленського, а Зеленський ненавидить Путіна, а "коли між людьми панує така ненависть, дуже важко домогтися угоди".

При цьому Трамп впевнений, що війна "має закінчитися незабаром", оскільки "насправді обидві сторони хотіли б, щоб вона закінчилася". "Але, на мою думку, із Зеленським мати справу складніше, ніж із Путіним", – додав президент США.

Нагадаємо, після нещодавніх коментарів Трампа Зеленський заявив про готовність організувати президентські вибори в Україні, якщо кремлівський правитель Владімір Путін погодиться на 60-денне припинення вогню.

Також днями Зеленський висловив жаль, що "Україна втрачає сильного партнера".