Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы

Во Франции за субботу задержали почти 170 человек в связи с беспорядками на протестах против непопулярной пенсионной реформы, которую правительство решило "продавить" в обход парламента.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании за субботу 18 марта 169 человек в связи со столкновениями и беспорядками, произошедшими на многих акциях протеста.

Абсолютное большинство - 122 человека - задержали в Париже.

Между тем министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр заявил, что насильственные действия на протестах неприемлемы, хотя само право французов на протест является неоспоримым.

Как сообщалось, суббота стала третьим днем акций протеста после того, как президент Эммануэль Макрон и правительство решили задействовать спецпроцедуру, которая делает возможным принятие закона без финального голосования в нижней палате парламента.

Процедура также предусматривает, что депутаты голосуют за выражение недоверия правительству - что должно состояться в понедельник.

Подробно на эту тему читайте в статье - Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис.