22 конгресмени вимагають у Трампа виконати "закон Грема" і скасувати "дизельну угоду"

22 членів Палати представників США, від Республіканської та Демократичної партій, 15 жовтня направила президенту США лист із закликом імплементувати "закон Грема" про санкції проти Росії і скасувати генеральну ліцензію щодо постачання російського дизелю.

Лист опубліковано на сайті конгресмена-демократа Джима Кости, повідомляє "Європейська правда".

У листі конгресмени закликали президента Дональда Трампа повністю виконати "закон Грема" про санкції проти Росії та Ірану до настання першого терміну його введення в дію 18 жовтня. Крім того, вони закликали адміністрацію посилити економічний тиск на Росію, перекрити джерела фінансування війни Путіна та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

"Ми закликаємо адміністрацію застосувати санкції, передбачені "законом Грема", у повному обсязі та без зволікань. Списки санкцій повинні охоплювати посадовців, олігархів, банки та державні підприємства, які керують війною та фінансують її, а також іноземні банки, операторів "тіньового флоту" та посередників, які допомагають Росії обходити обмеження", – йдеться у листі.

Конгресмени також особливо стурбовані видачею Міністерством фінансів 9 жовтня Загальної ліцензії №135, яка дозволяє здійснювати операції з дизельним паливом російського походження.

"Ми закликаємо адміністрацію скасувати цю ліцензію та не видавати подальших загальних ліцензій, які знову дозволяють російські енергетичні операції та поповнюють військовий бюджет Кремля. Систематичне застосування вторинних тарифів, передбачених законом, скоротить енергетичні доходи, які підтримують війну Росії, та дасть зрозуміти, що країни, які її фінансують, розділять її витрати", – наголосили конгресмени.

Конгресмени попросили адміністрацію Трампа пояснити, які санкції проти Росії та вторинні мита проти країн, що купують російські енергоресурси, вона запровадить до 18 жовтня, як оцінюватиме їхню ефективність і чи не суперечить Генеральна ліцензія №135 законодавчій забороні на імпорт російських енергоресурсів.

Раніше двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

Крім того, семеро сенаторів США вимагали у Трампа змінити курс щодо дизпалива РФ.

Більше про це – у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі