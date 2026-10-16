Трамп: у Росії є безліч цілей, не обов’язково бити по їхніх НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Росії, окрім нафтопереробних заводів, є "безліч цілей", які могла би вражати Україна, та назвав українську кампанію по російських НПЗ ганьбою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у інтерв’ю Newsmax.

Президент США повторив своє твердження про те, нібито українські удари по НПЗ Росії призводять до підвищення світових цін на нафту.

"Якщо ви скажете мені, що Зеленський знову обстрілює нафтопереробні заводи, то все, що він цим робить, – це підвищує світові ціни на нафту. І він саме це робить. Ну, я вважаю це ганьбою. Є безліч інших цілей. Їм не обов’язково вражати… Є багато цілей, які можна вражати. Але коли ти обстрілюєш нафтопереробні заводи, де виробляють, знаєте, дизельне паливо, а воно потрібне нам і всьому світу, то він (Зеленський. – Ред.) не робить світу добру послугу", – сказав Трамп.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США оголосив у соцмережі Truth Social про нібито "енергетичне перемир’я" у війні між Росією та Україною.

Відтоді не надходило підтвердженої українською владою інформації про удари по російських НПЗ. Натомість Росія неодноразово атакувала українські енергетичні об’єкти. 14 жовтня Зеленський заявив, що такої демонстративної неповаги РФ до США ще не було.

Напередодні в інтерв’ю FT Зеленський зазначив, що Україна призупинила удари по енергетичних об’єктах РФ на три дні, щоб задовольнити побажання США, тоді як Москва продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі. У зв’язку з цим Зеленський сказав, що тепер заборона на удари по НПЗ РФ знята.