В Естонії показали навчання українських військових на гаубицях FH-70

В Естонії на Центральному полігоні в середу відбулися навчальні стрільби, що стали завершальним етапом у навчанні українських артилеристів на гаубицях гаубиць FH-70.

Сюжет про навчання вийшов на естонському телебаченні, пише "Європейська правда".

Щоб навчитися стріляти з гаубиць FH-70, українським артилеристам знадобилося всього два тижні.

"У них багатий досвід роботи з радянськими буксируваними системами озброєнь. Так що можна сказати, що двох тижнів цілком вистачає", - сказав підполковник, командир артилерійського батальйону Аллан Райдма.

У середу на Центральному полігоні іспит складали дев'ять українських артилерійських розрахунків. Загалом по навчальній цілі було випущено 150 снарядів.

Це вже п'ята група українських артилеристів, що проходить навчання в Естонії.

Крім більшої дальності і точності, FH-70 відрізняється від радянських зразків і більш потужним 155-м калібром. Це універсальний стандарт НАТО, а отже, і проблем з боєкомплектом в українських артилеристів буде менше.

Найближчими днями українські артилеристи вирушать разом з освоєними в Естонії знаряддями назад на батьківщину.

Нагадаємо, у січні Естонія оголосила, що в рамках рекордного пакета військової допомоги для України передає їй усі наявні гаубиці калібру 155 мм.