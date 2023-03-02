В Естонії показали навчання українських військових на гаубицях FH-70
Четвер, 2 березня 2023, 08:27
В Естонії на Центральному полігоні в середу відбулися навчальні стрільби, що стали завершальним етапом у навчанні українських артилеристів на гаубицях гаубиць FH-70.
Сюжет про навчання вийшов на естонському телебаченні, пише "Європейська правда".
Щоб навчитися стріляти з гаубиць FH-70, українським артилеристам знадобилося всього два тижні.
"У них багатий досвід роботи з радянськими буксируваними системами озброєнь. Так що можна сказати, що двох тижнів цілком вистачає", - сказав підполковник, командир артилерійського батальйону Аллан Райдма.
У середу на Центральному полігоні іспит складали дев'ять українських артилерійських розрахунків. Загалом по навчальній цілі було випущено 150 снарядів.
Це вже п'ята група українських артилеристів, що проходить навчання в Естонії.
Крім більшої дальності і точності, FH-70 відрізняється від радянських зразків і більш потужним 155-м калібром. Це універсальний стандарт НАТО, а отже, і проблем з боєкомплектом в українських артилеристів буде менше.
Найближчими днями українські артилеристи вирушать разом з освоєними в Естонії знаряддями назад на батьківщину.
Нагадаємо, у січні Естонія оголосила, що в рамках рекордного пакета військової допомоги для України передає їй усі наявні гаубиці калібру 155 мм.