В Эстонии показали учения украинских военных на гаубицах FH-70
Четверг, 2 марта 2023, 08:27
В Эстонии на Центральном полигоне в среду прошли учебные стрельбы, ставшие завершающим этапом в обучении украинских артиллеристов на гаубицах гаубиц FH-70.
Сюжет об учениях вышел на эстонском телевидении, пишет "Европейская правда".
Чтобы научиться стрелять из гаубиц FH-70, украинским артиллеристам потребовалось всего две недели.
"У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений. Так что можно сказать, что двух недель вполне хватает", - сказал подполковник, командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.
В среду на Центральном полигоне экзамен сдавали девять украинских артиллерийских расчетов. Всего по учебной цели было выпущено 150 снарядов.
Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии.
Помимо большей дальности и точности, FH-70 отличается от советских образцов и более мощным 155-м калибром. Это универсальный стандарт НАТО, а значит и проблем с боекомплектом у украинских артиллеристов будет меньше.
В ближайшие дни украинские артиллеристы отправятся вместе с освоенными в Эстонии орудиями обратно на родину.
Напомним, Эстония в рамках рекордного пакета военной помощи для Украины передает все имеющиеся гаубицы калибра 155 мм.