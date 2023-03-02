В Эстонии показали учения украинских военных на гаубицах FH-70

В Эстонии на Центральном полигоне в среду прошли учебные стрельбы, ставшие завершающим этапом в обучении украинских артиллеристов на гаубицах гаубиц FH-70.

Сюжет об учениях вышел на эстонском телевидении, пишет "Европейская правда".

Чтобы научиться стрелять из гаубиц FH-70, украинским артиллеристам потребовалось всего две недели.

"У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений. Так что можно сказать, что двух недель вполне хватает", - сказал подполковник, командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.

В среду на Центральном полигоне экзамен сдавали девять украинских артиллерийских расчетов. Всего по учебной цели было выпущено 150 снарядов.

Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии.

Помимо большей дальности и точности, FH-70 отличается от советских образцов и более мощным 155-м калибром. Это универсальный стандарт НАТО, а значит и проблем с боекомплектом у украинских артиллеристов будет меньше.

В ближайшие дни украинские артиллеристы отправятся вместе с освоенными в Эстонии орудиями обратно на родину.

Напомним, Эстония в рамках рекордного пакета военной помощи для Украины передает все имеющиеся гаубицы калибра 155 мм.