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Парламент Молдови засудив агресію Росії проти України

Четвер, 2 березня 2023, 14:59

Парламент Молдови схвалив декларацію з осудом російської агресії проти України, а соратники Додона демонстративно вийшли із зали. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

На засіданні 2 березня парламентарі проголосували за текст, внесений партією Маї Санду PAS 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни.

Мая Санду: українці борються і за свободу Молдови

У тексті зазначають, що Росія з 2014 року здійснює неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України, яка з 2022 року переросла у повномасштабну. У декларації наголошують, що дії Росії є воєнними злочинами і грубим порушенням принципів міжнародного права. РФ закликають припинити війну і вивести сили з усієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів. 

Блок комуністів і соціалістів ПКРМ-ПСРМ 1 березня зареєстрував свій проєкт декларації "про гарантії збереження миру у Молдові", а депутат-комуніст Владімір Воронін пропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації. Спікер у відповідь запропонував комуністам і соціалістам "наважитися називати речі своїми іменами". Після того депутати фракції демонстративно вийшли із зали, голосували лише члени парламентської більшості. 

Депутатів партії "Шор" не було на засіданні. Нагадаємо, з її ініціативи на початку тижня відбувся багатотисячний протест, учасники якого заблокували автостраду.

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