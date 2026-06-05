Президент Литви відреагував на чутки про заміну глави МЗС

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що обговорювати зміну міністра закордонних справ Кястутіса Будріса "не дуже відповідально і не дуже серйозно".

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, міністру не висунуто жодних конкретних звинувачень, а люди, які займаються наклепами на Будріса, роблять це анонімно.

"Зараз говорити про одного конкретного міністра, тим більше що не висувається жодних конкретних, відчутних звинувачень, не дуже відповідально і не дуже серйозно", – сказав президент Литви.

За його словами, Будріс, можливо, не сподобався "тому чи іншому діячеві політичної сцени" через те, що є найпопулярнішим членом уряду.

"У будь-якому разі, якщо такі претензії (до міністра. – Ред.) і існують, досі вони чомусь поширюються анонімними джерелами. Ці закиди дуже абстрактні, нібито щось не так, але коли дивишся на програму уряду і бачиш реальну діяльність міністра, я, чесно кажучи, не помічаю істотних розбіжностей", – підкреслив Науседа.

Будріс є безпартійним міністром. До призначення на цю посаду він обіймав посаду головного радника президента з питань національної безпеки.

Нещодавно LRT із посиланням на джерела повідомив, що рада Литовської соціал-демократичної партії (LSDP) може ухвалити рішення про зміну міністра закордонних справ Кястутіса Будріса.

Зокрема, партнери по коаліції невдоволені самостійністю глави МЗС.

Згодом у Соціал-демократичній партії запевнили, що главу МЗС міняти не збираються.