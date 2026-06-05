У польських Татрах через падіння з висоти загинула людина

Одна людина загинула та одна отримала серйозні травми внаслідок падіння з висоти у польських Татрах.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Трагедія сталася у четвер поблизу гори Риси. Пошуково-рятувальна служба волонтерів Татр (TOPR) отримала повідомлення про двох людей, які впали зі значної висоти. До операції долучилися тридцять рятувальників.

Одна людина загинула на місці події, інша отримала важкі травми. Її доставили ​​гелікоптером до лікарні. Детальної інформації щодо обставин аварії поки що немає.

Рятувальну операцію ускладнювали несприятливі погодні умови. Густий туман і низька хмарність спочатку перешкоджали використанню гелікоптера, тому потерпілих спершу шукали пішки. Після покращення погодних умов гелікоптер вилетів з бази в Закопане.

Рятувальники звернулися до людей, які збираються у вищі частини Татр, з проханням мати відповідне спорядження, зокрема льодоруб та шолом, а також вміти правильно ним користуватися.

Там також попередили про небезпеку снігу, який досі лежить на вершинах гір.

Наприкінці квітня польські рятувальники провели операцію з порятунку групи з п’яти туристів з України на головному хребті Татр на кордоні зі Словаччиною.

Того місяця у польських Татрах гелікоптером рятувальної служби евакуювали групу з п’яти туристів, які кілька днів не могли спуститися в долину через погану погоду.